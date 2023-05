En Herediano confían en Faerron

Redacción – El gerente deportivo del Herediano, Robert Garbanzo, asegura que Fernán Faerron si ha sentido que lo juzgan de otra manera en el fútbol nacional, lo que ha creado inconformidad en el zaguero de 22 años.

Garbanzo afirma que siempre va defender con todo al defensor del equipo que nació grande, con el que ha tenido problemas dentro del campo de juego, pero aún así fuera del mismo es un jugador que se mantiene lejos del ojo del huracán.

Desde la óptica del directivo, Faerron se ha calmado emocionalmente gracias al apoyo que ha recibido en el Team, donde tienen plena confianza en el zaguero, que en las últimas semanas ha sido muy criticado por sus constantes expulsiones o sanciones.

Robert Garbanzo habló con Teletica Deportes Radio y señala que lo que vive Fernán es tratable, por lo que en Herediano están dispuestos ayudar a su futbolista hasta donde puedan, siempre y cuando se comprometa a mejorar su actitud.

«Emocionalmente se ha calmado, Fernán Faerron ha sentido que si lo juzgan de otra manera, reconoce sus errores y sabe que si se ha equivocado totalmente, se está juzgando de más cuándo es un jugador expresamente de cancha, no es un jugador indisciplinado fuera de la cancha, prepotente fuera de la cancha y es un jugador que los errores lo ha llevado a la cancha, lastimosamente ha perjudicado al equipo, pero creo que es tratable, lo vamos a llevar a un buen puerto, ojalá se deje porque ahorita está con la actitud de hacerlo.

Yo no lo defiendo en las cosas que ha hecho mal, él sabe lo que ha hecho mal en la cancha, pero también es mi jugador, tanto él como Jeaustin Campos, nosotros en Herediano los vamos a defender hasta donde podamos, me encontré yo todo lo que decían que Herediano tenía mística de familia y que ese camerino es demasiado fuerte, la verdad que me lo encontré acá, voy a tratar de defenderlo siempre y cuando no sobrepase las cosas, una indisciplina fuera de cancha que no van acorde, sería algo que no pueda defender, pero mientras lo podamos defender lo haremos», afirmó Robert Garbanzo en charla con Teletica Deportes Radio.