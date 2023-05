Florenses buscarán meterse a la fiesta grande del torneo

Redacción – El gerente deportivo del Herediano, Robert Garbanzo, recuerda que desde el 2008 la escuadra rojiamarilla no sale de etapa de semifinales, por lo que no clasificar a la fase final sería un enorme fracaso para el equipo nació grande.

Garbanzo recuerda que en el cuadro florense ya ha entrado en el cuarto lugar y se ha dado el lujo de ser campeón, por eso buscarán sellar su boleto a la fiesta grande en el último partido de la fase regular para así mantener su increíble racha clasificando.

Los florenses enfrentarán al Puntarenas FC, en un duelo que es visto como una final en el plantel comandado por Jeaustin Campos, que sabe que en caso de colarse a semis vivirán un campeonato aparte, en el que buscarán meterse a la lucha por la copa.

Herediano es quinto del torneo con 33 puntos, por ello en la fase final ocupan ganarle al PFC y esperar que Sporting no gane ante Cartaginés en la fecha 22.

Robert Garbanzo habló con Teletica Deportes Radio y señala que lógicamente que en caso de no clasificar si lo vería como un fracaso, por no esperan llegar a esa etapa.

«Herediano ha entrado de cuarto y ha sido campeón algunas veces, ya ha llegado de primero y no pudo obtener el campeonato, lo que si sabemos que entrando a semifinales es un campeonato aparte, no debería ser así en el tema que Herediano por ser un equipo grande siempre debería estar buscando el primer lugar, se nos ha complicado el torneo, si hay de cuarto que hay que clasificar, vamos a luchar por el título.

No me visualizo así, para mí sería un fracaso no entrar, Herediano desde el 2008 no sale de semifinales, siempre ha estado. Lógicamente si sería un fracaso verdad, esperamos no llegar a eso, esperemos que el equipo se pueda meter, viene una reestructuración y ojalá lo podamos acompañar con el pase a semifinales para después tratar de jugar un final y ganarla», afirmó Robert Garbanzo a Teletica Deportes Radio.