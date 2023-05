Navarro asegura que su estilo es la clave para ser tan constante

Redacción – En los últimos días se corrió el rumor de que Pedro Navarro tendría su último torneo impartiendo justicia en el fútbol nacional, pero más bien confirmó que se ve «para rato» en los diferentes escenarios deportivos del país.

A sus 45 años, Navarro se ha consolidado como un árbitro respetado por los jugadores, que aplauden su estilo, el cuál se caracteriza por su forma de conversar y tratar de conciliar con los protagonistas, con el fin de buscar lo mejor para el espectáculo.

Pero eso sí, las polémicas siempre han acompañado al referí, que en la final de vuelta no pitó un claro penal a favor de Alajuelense tras un clara mano de Ariel Rodríguez al minuto 60, generando la furia de los fanáticos manudos.

Mano de Ariel Rodríguez que no sancionan. #EraPenal pic.twitter.com/RAydW4LFki — TD Más (@tdmas_cr) May 22, 2023

Eso es solo una parte de los errores de Navarro, que deja claro que los clásicos nacionales hace que termine con un gran desgaste mental, que le impide dormir bien, por eso debe buscar la fórmula para que eso no lo afecte.

Pedro Navarro habló con la prensa deportiva y señala que todos son estilos, por lo que él siempre trata ser una especie de gerente a la hora de pitar en el fútbol tico.

«Trato de ser muy natural, hay que vivirlo de esa forma y nos puedes encolocharte, tiene que ser parte de eso, la gente me ve y me saluda, entonces hay que compartir eso. Hay un desgaste mental en los clásicos, yo no puedo dormir del desgaste mental. Todos son estilos y yo creo que el árbitro es un gerente dentro del juego, que tiene recurso humano. Hay Pedro Navarro para rato», afirmó Pedro Navarro.