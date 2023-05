Redacción- ¡San Keylor ayuda al milagro del Forest! El tico logró ayudar al Nottingham Forest a salvarse del descenso tras vencer 1-0 al Arsenal y celebrar por todo lo alto su permanencia en la Premier League.

Llegó el primer gol del Forest, apareció el delantero Taiwo Awoniyi que aprovechó la asistencia de Morgan Gibbs-White para sacar un remate que venció a Ramsdale y así poner el 1-0 en 19 minutos del primer tiempo.

Luego del gol del Forest, los gunners intentaron empatar a toda costa pero sin éxito, ya que no tuvieron efectividad de cara al marco defendido por Navas.

En el inicio del complemento, Arsenal salió con una actitud más ofensiva para buscar el empate, sin embargo la zona defensiva del Forest estuvo a la altura.

Apareció Keylor Navas, tras un gran remate de Bukayo Saka y el tico logró despejar el balón hacía el tiro de esquina en 59 minutos del complemento.

La que falló Gibbs-White, tras un error defensivo del Arsenal, el 10 del Forest sacó un fuerte remate al primer poste que terminó saliendo afuera y casi aumentar su ventaja en 67 minutos de la parte complementaria.

MGW hits the side-netting from a tight angle 😩

Otra vez falló el Forest, tras un remate de Renan Lodi que salió un poco desviado del marco defendido por Aaron Ramsdale en 71 minutos de la segunda parte.

Danilo plays in Renan down the left who flashes a shot just wide!

🌳 1-0 ⚫️ [72'] #NFOARS

— Nottingham Forest (@NFFC) May 20, 2023