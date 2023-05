La cantante aseguró tener el alma desgarrada

Redacción– El pasado mes, Maribel Guardia anunció el lamentable fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció a raíz de un infarto.

La noticia sacudió al mundo entero, y hasta el día de hoy, sigue en boca de todos.

Este martes 2 de mayo, la actriz y cantante costarricense, le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo, quien se encontraría cumpliendo 28 años.

«Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables. Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida», dijo Maribel a través de su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Sin duda, la muerte de su hijo ha dejado a la cantante con el corazón desgarrado, como mencionó, pero que la existencia de su nieto, le ha dado las fuerzas suficientes para seguir.

Entre los comentarios, muchos de sus fans y amigos se han unido a mandarle mensajes de apoyo a Maribel, diciéndole que no es egoísta por amar a su hijo.