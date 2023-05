Díaz es muy respetado en todo el país

Redacción – El respetado entrenador pampero, Minor Díaz, asegura que Dios le dio la bendición de ser profeta en Guanacaste, su tierra natal, lo cuál tiene muy feliz a la provincia de las bombas y retahílas que volverá a ver el Clásico de la Pampa.

Díaz escribió su nombre en letras de oro en suelo pampero, ya que en el 2021 había ascendido a Guanacasteca y dos años más tarde logró devolver a la máxima categoría al Municipal Liberia, institución que venció a Escorpiones de Belén con global de 2-1.

Para el timonel de 45 años, el ascenso liberiano le dejó sentimientos encontrados ya que su papá está internado en un hospital y cuándo lo fue a ver le prometió la medalla de campeón, la cuál le llevará este 21 de mayo.

Sumado que en ADG como en Liberia le guardan un profundo respeto a Díaz, que primero rompió 16 años de los verdolagas en segunda y con los coyotes un período de cinco años, por eso en suelo guanacasteco decir el nombre del timonel es un boom.

Minor Díaz dio declaraciones a TD Más y afirma que para él es algo emotivo haber sido el responsable de ascender a primera los dos clubes más históricos de Guanacaste, que volverán a revivir el Clásico de la Pampa tras 19 años de espera.

«Son sentimientos encontrados, mi papá está internado en un hospital y le prometí la medalla de campeón, le dije que el domingo se la iba a llevar y Dios me ha dado esta bendición, no tengo como agradecerle a Dios. Gracias a todos, la recompensa siempre va venir y hemos trabajado, Dios me da la bendición de ser profeta en mi tierra, Guanacaste y en tres años ascendí los equipos más históricos de Guanacaste, me prometí jugar el Clásico de la Pampa cuando ascendí a Liberia», afirmó Minor Díaz a TD Más.