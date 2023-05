Redacción- Gerard Piqué hizo una interesante confesión en la que desmiente parte de la letra de la canción ‘BZRP Music Sessions #53′ de Shakira con Bizarrap en la que la cantante colombiana señala: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Asimismo, exfutbolista le respondió en una transmisión de Twitch ante una pregunta de DjMaRiiO sobre si va al gimnasio o no.

Piqué fue tajante ante la pregunta de DjMariiO en un stream desde la plataforma Twitch acerca de si va al gimnasio, esto en modo de burla por la canción de Shakira.

“No he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además nos pusieron el gimnasio (cuando estaba en el Barcelona) que para entrar al vestuario había que pasar por el gimnasio. Era como un mensaje diciendo: ‘toca una máquina’. Hace seis meses que no hago deporte, desde que me retiré”. Comentó el exfutbolista.