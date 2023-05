Redacción – ¡Navas sonríe! Nottingham Forest firma gran victoria de 4-3 para dejar la zona de descenso de la Barclays Premier League de Inglaterra.

Con un ambiente sensacional en las gradas del Estadio City Ground, Navas fue titular en el encuentro vital del Nottingham Forest ante Southampton, último lugar en la tabla de posiciones de la Barclays Premier League.

Con muchas ganas e ímpetu, el Nottingham encontró espacios en el rectángulo de juego y al minuto 18, el brasileño Danilo entró al área y sirvió un gran pase para Taiwo Awoniyi, que con un gran definición firmó el ¡GOOOOOL! del 1-0.

— Nottingham Forest (@NFFC) May 8, 2023

Esa primera anotación motivó como nunca al Forest, que vio como el brasileño Danilo se lució nuevamente con una gran asistencia, la cuál cayó a Taiwo Awoniyi que con un fantástico disparo de seguido firmó el ¡GOOOOOOOL! del 2-0 al minuto 21.

Un error en salida le costó muy caro al Nottingham, que vio como Stuart Armstrong le sirvió la pelota al argentino Carlos Alcaraz, que con un remate al primer palo venció a Keylor Navas para firmar el ¡GOOOOOOL! del 2-1 para Southampton FC al minuto 25.

Goal. Alcaraz pulls one back for the visitors.

🌳 2-1 🔵 [25’] #NFOSOU

— Nottingham Forest (@NFFC) May 8, 2023