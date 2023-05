Paté es señalado como el gran responsable del fracaso guadalupano

Redacción – Tras el descenso a la segunda división de Guadalupe FC, Paté Centeno dio la cara y señala que cuando estuvo en el conjunto capitalino lo convirtió en uno de los equipo que mejor jugaba en el fútbol de Costa Rica.

Centeno señala que si tuvo un grado de culpa de lo sucedido con el club guadalupano, pero eso sí, deja claro que no todo el fracaso de la institución se debió a su labor, la cuál fue realmente penosa por lo pobres números cosechados por el Rey Paté.

Para el ahora gerente deportivo del Puntarenas FC, nunca va negar sus cosas pero deja claro que todos conocen como es su línea de trabajo y aunque según él, los capitalinos en su mando jugaban bien, tampoco ganaban lo cuál complicaba todo.

Paté Centeno dio una entrevista a Radio Columbia y afirma que en suelo tico es muy normal todo lo que se habla alrededor de su figura, por ello dice estar muy tranquilo.

«Sí tengo mi grado de culpa pero no toda. Yo nunca voy a negar las cosas, ni voy hablar mal de nadie, todo mundo sabe mi línea de trabajo, lo único que puedo decir es que trabajé con lo que me dieron, con lo que había, traté de hacer lo mejor posible, el equipo tenía algo, mientras yo estuve Guadalupe era uno de los equipos que mejor jugaba pero no ganaba y después de ahí no puedo decir más nada porque los otros partidos no estuve con los muchachos.

Esto es muy normal en Costa Rica, alrededor de Walter Centeno se habla mucho más para mal que para bien. En lo personal estoy muy tranquilo, fui un profesional, le pueden preguntar a los jugadores, siempre nuestra propuesta fue la de ir a ganar, siempre fui valiente, opté por realizar lo que hice con mis otros equipos», afirmó Paté Centeno en charla con Deportivas Columbia.