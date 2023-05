Vargas asegura los jugadores brumosos tienen todas las comodidades

Redacción – El respetado presidente brumoso, Leonardo Vargas, asegura que si el Cartaginés falla en la serie de semifinales ante Alajuelense, no lo tomaría como un fracaso por la gestión de punto fino que están realizando en el club más longevo del país.

Vargas asegura que la exigencia es total en el cuadro de la Vieja Metrópoli, en el que tienen la intensión de pelear por ser campeones a como de lugar, por eso la mentalidad es darle un golpe al León en el Morera Soto tras el 2-2 de la ida.

Para el mandatario blanquiazul, los jugadores en Cartaginés tienen todas las comodidades, con el fin de que siempre muestren su mejor versión en la cancha, por lo que tiene la intensión que sus muchachos den una gran batalla en Alajuela.

Leonardo Vargas habló con Teletica Radio y aunque reconoce que van con todo en busca de la gloria eterna, él no vería como un fracaso si quedan fuera ante La Liga, debido que en la institución brumosa están centrados en continuar con el proceso que han hecho.

«Alajuela es un gran equipo, pero la exigencia es máxima saben que nosotros vamos por el campeonato y no hay otra, no es ya clasificamos y ya. Nosotros les damos todo lo que se pueda a los jugadores, dentro de nuestras posibilidades estén bien con salarios al día y más cosas que les hemos dado para que estén bien, nosotros vamos por el campeonato, si Cartaginés falla en semifinales no lo tomaría como un fracaso, pero si fallamos porque nosotros vamos ganar la serie ante La Liga, no hay otro objetivo y no estamos pensando en otra cosa que no sea eso», afirmó Leonardo Vargas a Teletica Radio.

La vuelta de la semifinal será este próximo sábado 13 de mayo a las 8:00 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto, que se vestirá de gala para el juego.