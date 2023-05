Quesada mandó un contundente mensaje al Tribunal Disciplinario

Redacción – ¡Afición morad sobra! Vladimir Quesada no se preocupa ante un posible veto a La Cueva para la Gran Final de vuelta, por lo que podrían jugar en el Estadio Nacional, donde el timonel morado señala que no los obliguen a llenar dicho reducto.

Quesada saca pecho con la numerosa afición del Saprissa, la cuál considera como la más grande del país, por eso no le preocupa que castiguen la casa morada tras los lanzamientos de objetos en la final de la segunda ronda.

Para el timonel del equipo más grande del país, en la Joyita de la Sabana entran 35 mil aficionados, pero si por Saprissa fuera meterían hasta 50 mil espectadores, ya que tiene la afición suficiente para conseguirlo, dando entender que eso no los desvela.

Vladimir Quesada habló en conferencia de prensa y no vería con malos ojos que el Monstruo sea local en el Estadio Nacional, en caso de un veto a La Cueva.

«No me voy a meter en temas administrativos, pero que no nos obliguen a llenar el Estadio Nacional, que le entran 35 mil, pero ahí podemos meter hasta 50 mil personas, el saprissismo no son solo los que llegaron el domingo al Estadio Saprissa y pudieron adquirir su entrada, entiendo que se quedaron miles de saprissistas sin poder adquirir su entrada, pero igual en el Nacional somos casa», afirmó Vladimir Quesada.