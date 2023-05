Quesada se mostró enojado por que no le pitan faltas a Waston

Redacción- El entrenador morado Vladimir Quesada, se quejó porque a Waston lo consideran tan «grandote» que no le pitan faltas.

Quesada resaltó que en la mayoría de las ocasiones a Kendall le cometen faltas pero los referís no la pitan por ser tan espigado el defensor tibaseño.

Además, Quesada confesó que los árbitros se equivocan en no pitar faltas claras hacía Waston, ya que una falta no se debería pitar si el jugador es alto o no.

«En la mayoría de las ocasiones a Kendall Waston le hacen faltas, lo que pasa es que como es tan grandote no se las pitan, muchas veces los árbitros creen que no le tienen que señalar faltas a él porque es enorme, si uno se pone a ver detalladamente los videos la mayoría de veces a Waston le hacen faltas en las jugadas de balón parado», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, Vladimir dijo que si uno se pone a ver los vídeos detalladamente donde le cometen faltas a Kendall Waston, casi todas son en el balón parado.

El timonel del Saprissa, cerró diciendo que Waston por ser tan «grandote» no le pitan faltas debido a su tamaño y lo espigado que es.