Salas todavía tiene contrato con Saprissa

Redacción – El aguerrido volante de contención del Monstruo, Youstin Salas, revela dos opciones que maneja para convertirse en legionario, lo cuál es su deseo debido que tiene planeado asegurarle un buen futuro a sus hijas.

Salas no pudo jugar la Gran Final de vuelta por una lesión de última hora, que le impidió aportar desde la cancha su calidad, pero aún así, celebró de forma efusiva el título 38 y el bicampeonato nacional conseguido por los morados.

Para el volante de 26 años, su gran nivel en Saprissa ha hecho que su representante ya maneje ofertas por él en el extranjero, específicamente de la A-League de Australia y MLS de Estados Unidos, donde Salas se ha empezado a cotizar.

Orlando City de Estados Unidos y Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, pero que milita en Australia son los clubes que han consultado por el oriundo del cantón de Pococí, Limón, que tiene contrato con Saprissa hasta mayo del 2025.

Youstin Salas conversó con la prensa deportiva y asegura que donde Dios lo ponga en el extranjero es algo que lo motiva, ya que quiere asegurarle lo mejor a su familia.

«Esa es la fe, el representante me dijo que hay una oferta de Australia, un equipo de Nueva Zelanda, no hablé mucho con mi representante porque estaba enfocado en esto la verdad, habían otros interesados en la MLS, entonces le dije que se agarrara con eso y cuando me llegara la oferta me agarraba acá, lucho para darle un futuro a mis hijas, me gustaría ir a cualquier lado, quiero salir y voy a luchar hasta el final, donde Dios me ponga voy a luchar hasta el final, para darle ese futuro que siempre he soñado», afirmó Youstin Salas.