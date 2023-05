Escobar es un pilar del Saprissa

Redacción – El aguerrido defensor panameño del Monstruo, Fidel Escobar, asegura que puede muchas ofertas en el fútbol internacional, pero su deseo es quedarse en el Deportivo Saprissa, donde es pieza fundamental en el engranaje del plantel.

Escobar fue un bastión del Monstruo, que alcanzó el bicampeonato al vencer al León con global de 3-2 en la Gran Final Nacional. Ese resultado consolidó una vez más al canalero como uno de los mejores defensores del fútbol tico.

Aunque en los últimos meses se ha dicho que clubes de la MLS y hasta el Atlético Júnior de Colombia estaban siguiendo muy de cerca al panameño, el mismo aclara que todo eso no lo desvela, ya que su intensión es continuar con el Monstruo.

Su contrato con los morados es válido hasta diciembre del 2025, lo que demuestra su enorme compromiso y comodidad con la institución más grande del país, con la que ya tiene dos títulos nacionales ganados, en los cuáles ha sido clave con su calidad.

Lea también: Paradela ve como algo histórico ganar el bicampeonato con Saprissa

Fidel Escobar habló con la prensa deportiva y señala que no tiene pensado irse del Monstruo, ya que está muy feliz con el club, con el que ya empieza hacer historia.

«Yo me quedo, ¿A dónde voy? puedo tener muchas ofertas, pero yo me quedo en el Saprissa, mucha gente me ha escrito pero yo me quedo luchando en la institución. En casa sabíamos que podíamos darle vuelta a esto, hubo momentos que la afición nos pitó, pero tuvimos la tranquilidad y paz para poder salir bicampeones», afirmó Fidel Escobar.