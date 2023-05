Guzmán es uno de los líderes del Saprissa

Redacción – El aguerrido volante morado, David Guzmán, pidió disculpas a los fanáticos morados y revela que pasó más de una semana sin poder dormir, luego de que recibiera una fuerte sanción que le impidió estar en la Gran Final Nacional.

Guzmán vivió días difíciles tras haber sido sancionado con tres juegos de sanción por haber cometido un acto violento contra Aarón Suárez en la ida de la final la segunda ronda, lo que le generó haberse quedado fuera de la definición por el título tico.

Esa situación le generó mucho estrés y preocupación al volante de 33 años, que reconoce que pasó una semana y media sin poder dormir, incluso consideró la Gran Final de vuelta como su peor serie decisiva a nivel futbolístico.

David Guzmán habló con la prensa deportiva y contó detalles de su castigo, donde eso sí, le sirvió para ayudar a sus compañeros a salir adelante, ya que desde afuera veía mejor las cosas que tenían que lidiar los ahora bicampeones nacionales.

«Le pido disculpas a los morados por lo sucedido con mi sanción. La verdad que fue una semana y media de no dormir, estar preocupado y vivir algo bastante difícil, creo que esta final ha sido de los peores días a nivel futbolístico, yo confiaba en mis compañeros, pero vivirlo desde afuera no es lo mismo. Me tocaba como líder hablar con mis compañeros y se vio un equipo bastante sólido», afirmó David Guzmán.

En el currículo del «Loco» Guzmán ya destacan un total de nueve títulos nacionales con Saprissa, lo que habla bien de su envidiable estadística en la institución.