Wright le echó flores al volante manudo

Redacción – El entrenador de Grecia, Mauricio Wright, se deshace en elogios hacia Aarón Suárez, a quién considera como uno de los mejores jugadores que hay en el fútbol de Costa Rica, gracias a su enorme calidad pese a su baja estatura.

Wright salió en defensa del volante de Alajuelense, de quién se ha hablado mucho en los últimos días, luego de que Claudio Vivas, director de Selecciones Nacional dijera que si el mediocampista tuviera 10 centímetros más de altura estaría en Europa o una mejor liga.

Eso ha generado una ola de comentarios, uno de los que se refirió a la situación fue el timonel griego, que ve como muy desatinada la opinión de Vivas, ya que al ser argentino ha visto como jugadores de baja altura como Pablo Aimar o Messi han triunfado.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y asegura que él quisiera tener en sus proyectos a Aarón Suárez, jugador que considera que debe estar siempre en La Sele, por eso ve como una injusticia que no lo llevaran al pasado Mundial de Catar 2022.

«A mí me parece que es muy desatinada la opinión de Claudio Vivas, Aarón Suárez es uno de los mejores jugadores que hay en Costa Rica; si él no lo ve así, me extraña, porque viene de un fútbol que a mí me gusta mucho como el argentino, al que voy a capacitarme cada vez que puedo en Argentina, los jugadores en Argentina no son altos, todos los buenos y picantes son bajos como Pablo Aimar, Bochini no era muy alto, los jugadores más calidosos como Ariel Ortega, Muñeco Gallardo y entonces de que estamos hablando, muy desafortunada su opinión.

En lo personal quisiera tener a Aarón Suárez en mis proyectos, en la selección debería de estar y fue una injusticia que no estuviera en el último Mundial. ¿Qué le falta a Aarón?, un poquito de calma y tranquilidad frente al marco, pero es determinante, el muchacho siempre está ahí en la opción de gol, dando pase de gol, buscando anotar, es el que se mueve, la arma, anota. Cuando hay un jugador con esa picardía cómo no lo va a querer uno en un proyecto, no lo sé, es la sensación que me queda”, afirmó Mauricio Wright.