Arboine será titular ante Guatemala

Redacción – El aguerrido defensor tico, Pablo César Arboine, cree que su buena labor en el Deportivo Saprissa lo premió con una convocatoria a La Sele, donde buscará demostrarle a Luis Fernando Suárez que tiene la calidad de sobra para dar de que hablar.

Arboine se coló en la nómina de la Tricolor tras la lesión de Óscar Duarte, por lo que su notable labor en la última temporada con el Monstruo, donde se dio el lujo de consagrarse como bicampeón motiva de gran forma al jugador de 23 años.

Su garra y carácter para jugar ayudaron al zaguero a estar ahora en la Selección Nacional, donde gracias a su rápida adaptación será titular en el fogueo ante Guatemala pactado para este próximo jueves 15 de junio a las 9:00 de la noche.

Pablo Arboine habló en conferencia de prensa y señala que todo lo que le ha sucedido ha sido un premio por su notable labor con los morados, donde es calve en la zaga.

«Es muy importante para mí poder estar en la selección, muy feliz por este último año que he tenido con el Deportivo Saprissa, espero poder jugar y eso me llena de mucho orgullo, espero hacer un gran partido y a nivel grupal sacar el resultado que es lo más importante. Esto ha sido un premio al buen trabajo que he venido realizando y me siento preparado para poder estar en la selección y poder jugar», afirmó Pablo Arboine.