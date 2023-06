Banquero nacional reveló esta decisión ante consulta de un diputado del PLN.

Redacción – El exministro de Hacienda, Leonel Baruch, asegurara que él procederá a demandar a Rodrigo Chaves cuando pierda la inmunidad por ocupar la presidencia de la República.

Así lo señaló el también empresario la mañana de este lunes en la segunda parte de la comparecencia frente a los diputados que integran la comisión investigadora del financiamiento en la pasada campaña electoral.

Órgano al que fue citado por segunda vez debido a que el lunes de la semana pasada no pudo terminar de atender los cuestionamientos de los legisladores.

Inclusive, el pasado 19 de junio también reveló que a finales de agosto 2022 se había reunido con la diputada que encabeza la bancada del partido oficialista, Pilar Cisneros.

Por lo que, este lunes tuvo que volver a presentarse en la comisión, espacio en el que Baruch fue consultado sobre si planea denunciar a Chaves.

Diputado Francisco Nicolás: ¿Usted piensa llevar al presidente Chaves a los tribunales de justicia?

Leonel Baruch: «Sí señor. El presidente Chaves ha abusado de su investidura para mentir sin piedad, acusándome de cosas que no he cometido y lo hace todos los miércoles en su circo semanal».

Según el empresario, este proceso lo iniciará una vez que el mandatario entregue la banda presidencial y por ende ya no sea cubierto por la inmunidad que da ostentar dicho cargo.

La decisión de Baruch se debe a que, a inicios del pasado mes de enero el Ministerio de Hacienda anunció un aparente «megacaso» de evasión fiscal por parte del empresario y el banco BCT.

Desde entonces, el presidente de la República se ha referido a este tema de forma recurrente en sus conferencias de prensa de los miércoles.

Aspecto por el que el banquero procedería a denunciar a Chaves asegurando que ha incurrido en delitos como «difusión de información falsa».

«El tema no es si lo voy a hacer o no, que la respuesta es sí, si no la oportunidad. Lo que ha hecho el presidente es en extremo grave y genera enormes daños y esos daños pienso cobrarlos en el sistema judicial; pero lo que no quiero que suceda, y es ahí donde define el tiempo en que lo haga, es que lo paguen los costarricenses. Las tortas de ese presidente que las pague él», declaró Baruch.