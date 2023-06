Redacción- Si usted es usuario de Correos de Costa Rica debe de estar alerta porque en apariencia, están enviando mensajes fraudulentos.

La empresa señala que hay varios clientes que han estado preguntando frecuentemente por mensajes sospechosos recibidos a través de SMS a nombre de Correos.

Por eso, la compañía de entregas advierte hacer caso omiso de cualquier solicitud de actualización de información o pago adicional por un servicio que le sea solicitado por esta vía.

Los mensajes de texto fraudulentos suelen incluir enlaces con extensiones distintas a las páginas oficiales de Correos de Costa Rica, primera señal que debe alertar al usuario de que se trata de un intento de estafa.

Estos son los sitios oficiales de Correos de Costa Rica:

“Toda persona que esté a la espera de un paquete, debe saber que el pago del trámite se realiza directamente en ventanilla en nuestras Sucursales o a través de la Sucursal Virtual. Hasta no completar ese proceso no se procede con la entrega del envío, por lo que no hay motivo para que se le alerte de un pago pendiente para poder proceder con la entrega”, explicó Carla González, vocera de Correos de Costa Rica.

Por otro lado, se han reportado SMS que solicitan al cliente actualizar sus datos o completar la dirección de entrega a través de un enlace.

Es importante aclarar que, para la entrega efectiva de un paquete a domicilio, el mensajero se comunica directamente con el cliente vía telefónica o por WhatsApp en caso de tener alguna duda con la ubicación.