Redacción- Glenda Peraza se convirtió en una nueva víctima de los estafadores y, lamentablemente, perdió los ahorros de toda su vida.

La estafa de la que fue víctima Peraza se dio hace un mes, cuando negociaba la venta de su carro.

A la expresentadora le robaron de su cuenta bancaria una importante suma económica en dólares; sin embargo, no reveló la cantidad, pero comentó que eran los ahorros que tenía.

La estafa no quedó ahí y la hija de Peraza, Kianni Berry, también perdió parte de su dinero, pues las cuentas estaban ligadas.

Peraza contó la anécdota en un en vivo de Instagram, según ella, como un testimonio y advertencia para sus seguidores.

«Fui estafada y les quiero contar como testimonio porque uno siempre dice «a mi nunca me va a pasar» y esa frase siempre me la decía, porque uno piensa que es muy inteligente, que está pendiente de noticias, que escucha por todo lado advertencias y lo he compartido con mi círculo, pero me di cuenta que esto le sucede a muchísima gente», dijo Peraza.

Según contó la exmodelo, la estafa se dio cuando estaba vendiendo su carro y fue contactada por un supuesto cliente desde Panamá.

El hombre le aseguró que quería comprar el vehículo para su pareja, quien estaba en Costa Rica, pero que primero le quería dar un enganche de $4 mil dólares y hablar con ella.

Ante la petición, Peraza accedió y conversó con el hombre por aproximadamente 45 minutos, tiempo que fue aprovechado para vaciarle su cuenta.

«El señor tuvo la astucia de envolverme y yo de bruta, como era extranjero, contándole todo. En eso él hizo una llamada al banco de confianza en Panamá para hacerme la transferencia y nos empezó a atender la persona que haría la transferencia», relató la exmodelo.

Fue en esa parte de la llamada que Peraza brindo información personal que el falso funcionario bancario le robó su dinero.

Peraza explicó que se dio cuenta que fue víctima de una estafa hasta que colgó la llamada, pues el falso funcionario del banco le pidió que no entrara a su cuenta.

Tras eso, se puso en contacto con su banco y, cuando logró establecer contacto, se dio cuenta que ya no tenía sus ahorros.

Vea aquí el testimonio de Peraza: