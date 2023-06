Redacción- La empresa Globalvía de la Ruta 27 demandó al Estado para que le pague $ 634 mil 693.

De acuerdo con la concesionaria, en el año 2018 el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) requirió a Ruta 27 el pago de $ 634,693,13 en concepto de Coparticipación.

La Coparticipación es un mecanismo del Contrato de Concesión por el que la Concesionaria entrega al Consejo Nacional de Concesiones parte del monto recaudado en los peajes, como forma de compartir ganancias.

Globalvía denuncia que al calcular el monto recaudado, el Consejo Nacional de Concesiones incluyó los peajes no pagados por los evasores.

Para Ruta 27 esto no es correcto porque no se puede compartir ganancias sobre algo que no se ha recaudado.

«Respetando el proceso administrativo, Ruta 27 pagó los $ 634,693,13 al Consejo Nacional de Concesiones y acudió a la vía judicial para reclamar la devolución de ese importe. En Ruta 27 somos respetuosos de las autoridades judiciales y seguiremos el debido proceso, que en estos momentos continúa abierto y en fase de casación «, añadieron en Globalvía.