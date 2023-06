Brenes militó anteriormente en Limón FC, Grecia y Herediano

Redacción – Saprissa sorprendió a sus fanáticos al anunciar el fichaje de Jefferson Brenes, aguerrido volante nacional, que asegura que van a pelear por alcanzar el tricampeonato, ahora que llegó al equipo más grande de Centroamérica.

Brenes firmó con los morados hasta mayo del 2025, donde buscará ganarse a la afición del Monstruo cumpliendo con una gran labor dentro del terreno de juego.

Para el mediocampista de 26 años llegar al Saprissa es motivante, por eso espera ganarse a los morados, afición que considera que mete mucho debido que los tuvo en contra muchas veces y ahora tenerla a su lado, es algo que lo inspira a darlo todo.

Lea también: Bicampeón nacional refuerza su plantel con calidad y garra de Jefferson Brenes

Jefferson Brenes no ocultó su alegría en su presentación y por eso señala que buscará hacer bien las cosas, con el fin de ayudar al club tibaseño a salir campeón en todos los torneos que disputen en el fútbol tico.

«Para mí es algo importante venir al equipo más grande de Centroamérica, espero ganarme a la afición, meten mucho y los he tenido en contra, la verdad que me siento feliz de estar aquí, uno siempre quiere estar con los mejores. Venir a un equipo como Saprissa es todo para uno como jugador, la verdad me lo he tomado con calma, la meta personal es lograr el tricampeonato, ellos lograron el bicampeonato y lo merecieron, ya soy parte de eso, llego a una gran institución y debo hacer las cosas de la mejor manera, en la cabeza está Concacaf, Supercopa y Torneo de Copa, pero bueno, vamos a pelear por el tricampeonato, ahora que estoy en Saprissa«, afirmó Jefferson Brenes.