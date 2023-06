Tricolor tiene la ilusión por las nubes

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, asegura que Costa Rica no tiene otra opción, que ir a pelear por ganar la Copa Oro 2023.

Villalobos señala que La Sele al ser uno de los países más fuertes de la región están obligados a realizar un gran certamen regional y por ello, en la federación le han dado todas las comodidades a los comandados por Luis Fernando Suárez.

Para el federativo, la ilusión del cuadro patrio es total y por ello, que hasta a nivel de logística han colaborado para que los seleccionados se sientan cómodos y motivados en busca de sacar la faena en un certamen que nunca ha ganado el país.

En la fase de grupos, La Sele se medirá a Panamá, El Salvador y un país caribeño por definir, por lo que la exigencia será total y los ticos buscarán ser líderes del Grupo C.

Rodolfo Villalobos habló con la prensa deportiva y deja claro que han preparado todo para poder soñar con la final de la Copa Oro en Estadio SoFi en Los Ángeles.

«Vamos con mucha ilusión a la copa, creo que se ha conformado un equipo para ir a pelear por ella, Costa Rica no tiene otra opción, que ir a pelear por la Copa Oro, cuando has estado entre las cuatro mejores selecciones de Concacaf en los últimos 23 años, es imposible no tratar de ir a ganarla, toda la logística que se ha hecho es preparada para que puedan llegar con la mejor condición y cantidad de entrenamientos, son rivales fuertes, esperamos ir paso a paso para poder estar en la Gran Final en Los Ángeles», afirmó Rodolfo Villalobos en la gala de premios UNAFUT.