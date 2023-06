Lateral admira de gran forma a Gamboa

Ciudad Blanca – Humilde y con muchas ganas de darse a conocer en la división de honor, Daniel Vargas, lateral derecho aurinegro, se inspira en Cristian Gamboa para buscar trascender en la primera división con la camiseta del club guanacasteco.

Vargas es uno de los nuevos refuerzos del cuadro pampero comandado por Minor Díaz, que tiene a sus muchachos entrenando arduamente en la pretemporada, con el fin de llegar en un buen nivel físico y deportivo para el inicio del Apertura 2023.

A sus 24 años, el oriundo de Playa Brasilito, Santa Cruz, Guanacaste, tiene la misión de ganarse un lugar en la posición donde destaca Gamboa, que fue formado en el Municipal Liberia y que gracias a su calidad se da el lujo de estar en el VFL Bochum de Alemania.

Es tanta la admiración de Vargas que cada vez que tiene chance observa vídeos de Gamboa, ya que lo ve como su ídolo en dicha posición, donde se necesita buena condición física, la cuál el jugador con pasado por Jicaral y San Carlos pule de cara al torneo.

Daniel Vargas declaró su tremenda admiración por Gamboa en su presentación como nuevo jugador del Municipal Liberia, dejando saber así su ejemplo a seguir.

“Me motiva bastante, Cristian Gamboa es un muy buen lateral, he visto muchos vídeos de él y me motiva ver muchos vídeos de él, lo tengo como un ídolo y la verdad lo sigo mucho, la verdad es bastante bueno”, afirmó Daniel Vargas en su presentación.

Liberia prepara fogueos con equipos como Puntarenas FC, Cartaginés, San Carlos, Sarchí, Aserrí y otros más, con el fin de llegar con buen ritmo de competencia a la fecha uno del Apertura 2023, donde recibirán en el Estadio Edgardo Baltodano al Herediano.