Chévez sueña con salir campeón con Liberia de Primera División

Redacción- El experimentado volante liberiano, Walter Chévez le mando un aviso a todos los equipos de primera división, al decir que Liberia esta para clasificar y ser campeón.

Chévez, dijo que están listos para clasificar y pelear por ser campeones, ya que es un objetivo grupal y aparte tienen una plantilla con mucha calidad.

Además, comentó que él ya ha salido campeón y mucha gente lo llamó loco por pensar eso, pero si pudo pasar una vez, puede pasar una segunda ocasión.

«Estamos para clasificar y salir campeón, yo he sido campeón con Liberia y mucha gente me llamo loco, pero si ya paso una vez porque no puede pasar otra vez. Tenemos todo para sobresalir, tenemos un objetivo como equipo y pueden llamarme loco, atrevido o hasta imposible, en mi cabeza esta el objetivo de ser campeón con Liberia», afirmó Walter Chévez.

Seguidamente, Walter resaltó que tienen todo para sobresalir, ya que su plantilla cuenta con mucha calidad, muchas individualidades y un cuerpo técnico muy capaz de adaptarse a cualquier situación que pueda presentarse a lo largo del torneo.

Por otra parte, Walter Chévez cerró diciendo que en su cabeza esta el objetivo de volver a ser campeón con Liberia y lo pueden llamar loco o atrevido pero pelearán para conseguirlo.