Rodríguez sueña en grande con Nicaragua

Redacción – Tras no recibir una oportunidad en La Sele, Nextaly Rodríguez optó por tomar la opción de representar a la Selección de Nicaragua, con la cuál ya tiene varias semanas entrenando y no oculta que se siente ansioso de ir a la Copa Oro.

Rodríguez nació en Upala, Alajuela, pero se le dio el chance de vestir los colores del combinado pinolero gracias a su papá, que es originario del vecino del norte, lo que le facilitó todo el papeleo al delantero florense de 24 años.

La picardía, buen toque de balón y velocidad son parte de la carta de presentación del formado en la cantera de Carmelita, que actualmente tiene contrato con Sporting FC, luego de su salida del Club Sport Herediano.

Nicaragua es un país que le ha gustado mucho a Rodríguez, que en la parte futbolístico se entrega de gran manera en cada entrenamiento, con el fin de estar presente en el certamen del área, por eso espera convencer al DT chileno «Fantasma» Figueroa.

Nextaly Rodríguez conversó con AMPrensa.com y asegura que está dándolo todo para poder entrar en lista final para la Copa Oro 2023, donde los nicas buscarán hacer un gran papel gracias al enorme crecimiento que han tenido en los últimos años.

«Me han atendido de buena forma, Nicaragua es un país excelente y lo que he conocido me parece bonito e interesante. Estoy haciendo todo para llenarle el ojo al entrenador y poder hacerme un campo en la lista final para la Copa Oro, obviamente estar ahí me llena de orgullo y reconozco que me siento ansioso de ir a la Copa Oro con Nicaragua, me siento con ganas y la verdad que sería una vitrina todo jugador quiere y desea, pues en este caso no es la excepción, con el entrenador me llevo bien, él juzga con lo que se trabaja día con día, muchos me conocen acá y la verdad que hay un grupo excelente, es una selección bonita y puede llegar a competir bien, para eso se trabaja día con día la verdad», afirmó Nextaly Rodríguez a AMPrensa.com.

Los vecinos del norte enfrentarán a Estados Unidos y Jamaica en la Copa Oro, por eso primero buscarán prepararse bien en los fogueos ante Panamá, Uruguay y Paraguay.