Entre enero y abril de 2023, se reportaron al menos 554 conductores sancionados por esta infracción.

Redacción- Un nuevo proyecto de ley busca castigar a los conductores que ponen en peligro la vida de los menores.

El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, presentó el Proyecto de Ley 23.791, para disminuir las estadísticas de muerte de menores de edad en carretera, ante la negligencia de algunos conductores al no llevarlos con sus dispositivos de seguridad correctamente.

La iniciativa autoriza a la policía de tránsito a retirar el vehículo a quien incurra en esa infracción, además el automotor será trasladado a un depósito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con la intención de provenir este tipo de riesgos al trasladar menores de edad sin su correspondiente silla o “boosters” de seguridad.

“Hace un par de meses una niña de tan solo ocho meses falleció al salir expulsada por el parabrisas del vehículo en el que la trasportaban, todo por no andar con su silla de seguridad, y como este caso hay muchos registrados. Cuando los descubren en carretera de una multa no pasa, y eso no es una medida que obligue a los conductores a acatar lo que obliga la ley y por eso es necesario endurecer estas sanciones” agregó el legislador.

Según información suministrada por la Policía de Tránsito, al día son multados cuatro choferes por llevar niños sin los sistemas de retención infantil; además, entre los meses de enero y abril de 2023, se reportaron al menos 554 conductores sancionados por esta infracción.

Actualmente la sanción por no portar dispositivos de seguridad en menores de edad es de doscientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y dos colones, con setenta y un céntimos, y acumulación de cuatro puntos en la licencia y aún así los conductores no comprenden la gravedad.

“Quisiéramos que se eliminen por completo las muertes de niños en las calles, y estamos seguros de este tipo de medidas y sanciones extremas van a ayudar para que eso suceda”, concluyó Alvarado Muñoz.