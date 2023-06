Campbell buscará ser uno de los líderes del cuadro manudo

Redacción – El famoso delantero tico, Joel Campbell, asegura que cuándo La Liga apareció en su camino sintió una gran alegría, ya que se le vinieron a la mente recuerdos de cuándo estuvo en ligas menores con el club rojinegro.

Campbell está encantado de estar en Alajuelense, club con el que firmó un contrato válido hasta mayo del 2026, por lo que como mínimo estará tres años en el León, donde tendrá la responsabilidad de utilizar la camiseta número 12 en su uniforme.

Para el respetado atacante nacional, estar de vuelta en el Equipo de su Gente hizo que volviera a retroceder el tiempo y volver a revivir los tiempos en la cantera rojinegra, donde dio sus primeros pasos para realizar una carrera que lo tuvo 12 años en el extranjero.

Joel Campbell habló en conferencia de prensa y contó la gran alegría que sintió al ver como La Liga se le acercó para contratarlo, por lo que no dudó en firmar con el club.

«La verdad que soy una persona que vive el momento, cuando La Liga apareció en mi camino, sentí una gran alegría, porque sentía ese tiempo cuando yo era pequeño y entonces era retroceder en el tiempo y recordar cuando yo jugaba lo feliz que era, los amigos que tenía en la época, entonces es recordar muchas cosas que me hacen tener la ilusión de hacer las cosas bien. Me he convertido en un jugador completo y maduro, espero entregarme mucho a La Liga para poder obtener buenos resultados, esos retos me gustan y me llenan de ilusión, demostrarle a la gente de lo que soy capaz y quiero aportarles todo lo que tengo a la afición de La Liga, gracias por recibirme en la familia manuda», afirmó Joel Campbell.