Redacción- El volante costarricense Randall Leal anotó su primer gol de la temporada, en el empate del SC Nashville 1-1 ante el Toronto de Lorenzo Insigne.

El primer gol del partido, llegó a los 38 minutos del primer tiempo cuando el italiano Lorenzo Insigne se quitó la marca de un defensor y sacó un gran remate de larga distancia que venció al arquero Joe Willis.

If that ain’t a trademark tiraggiro 🤯 @Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/RxShgdRDzU

El tico ingresó a los 58 minutos del complemento, cuando llegó a sustituir a Alex Muyl.

IN: Fafà Picault, Randall Leal OUT: Alex Muyl, Jacob Shaffelburg @NobodyTrashesTN | #EveryoneN pic.twitter.com/TOEL0QqKm4

57’ | Two more subs

Llegó el empate del SC Nashville, apareció Randall Leal que sacó un remate el cuál se le fue de las manos al arquero Sean Johnson y poner la paridad en el marcador en 68 minutos de la segunda parte.

ABSOLUTE CHAOS AND IT ENDS WITH A GOAL pic.twitter.com/e5JrCSDC1T

