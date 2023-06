Ugalde renunció a estar en La Sele desde septiembre del 2021

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, está cansado de que cada vez que se habla de la Selección Nacional salga a relucir el tema de Manfred Ugalde, quién desde septiembre del 2021 renunció a estar en el cuadro patrio.

Villalobos no soporta que la prensa siempre nombre al delantero del FC Twente, que todavía no ha hecho las pases con Luis Fernando Suárez y tampoco responde a las llamadas de la federación, lo que ha hecho que todavía este lejos de La Sele.

Gran parte de la afición tica pide el llamado del delantero de 21 años, que en la temporada con el Twente cosechó 1120 minutos en 29 partidos, donde sumó 9 goles y dio tres asistencias. Esos números han hecho que muchos desean verlo con la roja puesta.

Pero parece que la solución aún no está cerca, ya que el atacante tampoco pone de su parte, por eso Villalobos señala que es un droga hablar de Ugalde y por eso se atrevió a retar a la prensa deportiva a preguntarle a Manfred porque no viene a La Sele.

«Ya es enfermizo, parece que es una droga hablar de Manfred Ugalde, yo los he retado (la prensa) a todos ustedes que vayan y hablen con él, se volvió como una enfermedad, no hay una conferencia de prensa que no se pregunte por Manfred, ¿Por qué no llaman a Manfred y le preguntan que es?», afirmó Rodolfo Villalobos.

💥 “Es enfermizo”, Rodolfo Villalobos molesto con el tema Manfred Ugalde 📲 Todas las declaraciones en el App Tigo Sports Costa Rica pic.twitter.com/NO8TFgXxlu — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 7, 2023

Suárez ha dicho en retiradas ocasiones, que Ugalde tiene las puertas abiertas de la Tricolor, pero es el mismo jugador que no quiere conciliar con la federación, donde en reiteradas ocasiones lo han buscado para que vuelva a La Sele.