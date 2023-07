Amelia defendió a sus jugadoras a pesar de la dura caída

Redacción- La entrenadora de la Sele Femenina, Amelia Valverde defendió a sus jugadoras a pesar de la dura derrota ante España en el debut de las nacionales, donde cayeron derrotadas 3-0.

Valverde dijo finalizado en el encuentro ante las ibéricas, que rescata el esfuerzo de todas sus jugadoras, ya que intentaron competir durante los primeros minutos.

Además, resaltó que tuvieron 22 minutos de muy buen nivel y donde mantuvieron un bloque defensivo ordenado, sin embargo luego del primer gol español, tuvieron 12 minutos pésimos y en ese momento cayeron las demás anotaciones.

«En el segundo intentamos tener más la pelota, pero no se nos dieron las posibilidades. Rescatar el esfuerzo de las jugadoras por defender la camisa. No estamos contentas con el resultado. Estuvimos 22 minutos de buena forma, muy compactas. Luego estuvimos 12 minutos donde las distancias no fueron las que consideramos, el equipo se desconcentró y cayeron las otras anotaciones», afirmó Amelia Valverde a Yashinquesada.com.

Seguidamente, recalcó que intentaron tener la pelota y atacar, pero no se les dieron las posibilidades de cara a gol y eso tienen que corregirlo durante la marcha.

Por otra parte, Amelia Valverde cerró diciendo que no están contentas con el resultado y harán más dentro del terreno de juego para defender la camiseta de Costa Rica.