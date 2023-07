Redacción– El mandatario Rodrigo Chaves dijo este miércoles durante la habitual conferencia de prensa que no descarta que a lo interno del Poder Judicial haya personas que tengan «clavos» con él.

Lo anterior lo dijo al referirse a la negativa de la Corte en otorgar un permiso a uno de sus funcionarios para que asumiera la presidencia ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

«Yo espero que la Corte reconsidere eso, pero yo no sé si tienen clavos que sacarse conmigo… más que la institución podría sospechar que hay personas que sí tienen clavos que sacarse conmigo», expresó el presidente.

Además, agregó que él no tiene tiempo para andar peleando. «A mi me toca gobernar el país, no andar sacándome clavos ni en broncas de ese tipo».