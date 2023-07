Calvo se mostró enojado por querer la salida de Suárez

Redacción- El experimentado zaguero nacional, Francisco Calvo al final de partido se mostró enojado por las constantes preguntas sobre la salida de Suárez y arremetió contra el fútbol tico, al decir que nunca se respetan los procesos.

Calvo, dijo que en Costa Rica no se sabe lo que es un proceso, además nunca se respetan ni en clubes ni en la selección.

Además, contó una anécdota al decir que durante su instancia en Estados Unidos donde jugó cinco años, su técnico duró dos años sin clasificar a los playoffs, hasta que al tercer año lo logró porque creyeron en el proceso del entrenador.

«En Costa Rica no sabemos lo que es un proceso, nunca se respetan los procesos ni en los clubes ni en la selección. En Estados Unidos jugué cinco años, en Minnesota mi técnico los dos primeros años no clasificó a playoffs al tercer año clasificó y creyeron en el proceso. Es típico de nuestra cultura no creer en el proceso, a mí me encantaría que él siga», afirmó Francisco Calvo.

Seguidamente, Francisco recalcó que la cultura del tico es no creer en el proceso en cualquier ámbito y mucho menos en el fútbol.

Por otra parte, añadió que a él le encantaría que Luis Fernando Suárez siga al frente de La Sele y todo los jugadores defienden al cuerpo técnico actual.