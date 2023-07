Esa encuesta refleja que Trump es favorito entre casi todos los grupos demográficos y regiones y en cada ala ideológica del partido, informa The New York Times. Al exmandatario no le pasan factura sus problemas legales y lidera con gran ventaja en los distintos sectores del votante republicano: hombres y mujeres, jóvenes y mayores, moderados y conservadores, quienes fueron a la universidad y quienes no, y en ciudades, suburbios y áreas rurales.