Zamora será compañero de Ronald Matarrita

Redacción- El joven jugador tico, Álvaro Zamora dejó las filas del Deportivo Saprissa y marcharse al fútbol griego al unirse al Aris FC.

El ex morado, le dejó una carta a la afición donde agradeció por todo lo vivido en el cuadro morado.

Además, agregó que se despide del club que de verdad le dio una oportunidad en el fútbol profesional que él tanto necesitaba.

«Hoy esta historia ha llegado a su fin, me despido del equipo que me dio la verdadera oportunidad profesional que necesitaba, que me abrió las puertas hacia el éxito, me mostró y enseñó lo que es jugar a alto nivel. Quiero agradecer profundamente a cada entrenador, cuerpo técnico y compañeros que tuve en divisiones menores y en primera división, con los cuales aprendí, disfruté y logramos ganar títulos muy importantes.»

Seguidamente, Zamora agradeció a cada entrenador, compañero y cuerpo técnico que tuvo a lo largo su instancia en el conjunto tibaseño.

El jugador tendrá su primera aventura en el fútbol europeo, donde será compañero del costarricense Ronald Matarrita.