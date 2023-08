Asciende a 110 el total de establecimientos comerciales sancionados durante el 2023.

Redacción-Por incumplir con sus obligaciones tributarias, la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda, cerró en la segunda quincena de julio 17 negocios, por cinco días naturales, en diferentes zonas del país, con lo asciende a 110 el total de establecimientos comerciales que ha recibido esta sanción durante el 2023.

Entre las causas que generaron esta actuación de la Administración Tributaria se encuentran la no presentación en tiempo de las declaraciones de impuestos, la no emisión y la no entrega de comprobantes de pago.

Los cierres más recientes se realizaron en San José, Cartago, Zona Sur, Limón y Heredia a talleres mecánicos, restaurantes y sodas, entre otros.

“Esta Dirección le recuerda a los contribuyentes la importancia de cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias. Asimismo, hacemos un llamado a toda la población para que apoye la lucha contra el fraude fiscal y solicite el comprobante por cada una de las transacciones que realiza, lo que se convierte en insumos importantes para nuestros programas de control”, manifestó Mario Ramos Martínez, director general de Tributación.

DGT también realiza visitas de control a negocios

Otra de las acciones que ejecutó la Administración Tributaria en julio fue la visita a 404 negocios en diferentes partes del país, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de sus deberes tributarios.

Entre las irregularidades por las que se determinaron sanciones se encuentran las siguientes: no emisión y/o entrega de comprobantes electrónicos, información desactualizada, declaraciones pendientes de presentar e incumplimiento de requisitos para permanecer en el Régimen de Tributación Simplificada.

Este plan forma parte del trabajo que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda para ejercer un mayor control sobre el cumplimiento tributario y combatir la evasión de impuestos.

“Continuaremos realizando estos planes durante todo el año, tanto para revisar el estado de cumplimiento de las obligaciones, como para asesorar a las personas y empresas sobre la importancia de atender a tiempo sus responsabilidades con el Fisco, lo que siempre les resultará mejor que el tener que enfrentar sanciones. Hacemos un llamado a los contribuyentes para que declaren y paguen sus impuestos bien y dentro de los plazos establecidos, lo que les evitará inconvenientes”, indicó Ramos Martínez.