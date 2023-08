Asegura que la propia exjerarca le envió la ubicación de su casa por medio de WhatsApp.

Redacción – La vicepresidenta de la República, Mary Munive, admite que ella sí llegó a la casa de la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López.

Esta visita ocurrió en medio de una crisis que enfrentaba la institución por un allanamiento que realizó el Ministerio Público en la zona de Coronado donde encontró a 42 menores de edad que en apariencia eran torturados.

Dicha situación le ocasionó fuertes señalamientos al PANI y a su jerarca de ese momento, lo que habría sido el motivo de la visita de Munive a la casa de habitación de López.

No obstante, la vicepresidenta asegura que su visita no fue sorpresiva, debido a que la propia expresidenta del PANI le habría enviado la ubicación de su casa por WhatsApp.

Así lo mencionó la también ministra de Salud la mañana de este viernes en comparecencia ante los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos.

Cabe recordar que días atrás Gloriana López se presentó ante este mismo órgano de la Asamblea Legislativa, espacio en el que acusó a Munive de llegar sorpresivamente a su casa y efectuarle un diagnóstico sobre su salud mental.

Señalamientos a los que la vicepresidenta respondió y mostró pantallazos de aparentes conversaciones que habría tenido con López en medio de las acusaciones que recibía por el caso de Coronado.

«Yo la llamé, ella no me contestó, la llamó doña Patricia que es la Gerente Técnica y a ella sí le contesta, ahí ella le dice que yo estoy, conversamos y ella, previamente consensuado me dice »venga a mi casa y así podemos conversar a cerca de todas las gestiones» que obviamente habían llevado a la crisis el día anterior».

«Ella me dijo que vivía cerca. Llegué en horas laborales, pero estaba en pijama. Pueden ver en las conversaciones de WhatsApp que ella me envió la dirección de su condominio y me dijo ‘la espero», declaró Munive en la comparecencia.