Redacción- La misión Crew-7 de la NASA y SpaceX despegó con éxito la madrugada de este sábado 26 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, a bordo de la nave Endurance y rumbo la Estación Espacial Internacional.

Después de la separación, la primera etapa del Falcon 9 aterrizó en la Zona de Aterrizaje 1 (LZ-1), en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

Según detallaron los especialistas de la NASA, el acoplamiento a la EEI de la nave Endurance y la salida de los astronautas no se producirá hasta el domingo.

Four crew members aboard the @SpaceX Dragon Endurance spacecraft launched from @NASAKennedy at 3:27am ET today and will arrive at the station at 8:39am on Sunday to begin a six-month mission. More… https://t.co/2TPn0J6uum pic.twitter.com/jDCiRfLxHZ

— International Space Station (@Space_Station) August 26, 2023