Habrá talento nacional e internacional

Redacción- El próximo viernes 13 de octubre se presentará un show para no olvidar con el cantante y compositor Bahiano, ex lider de la banda reggae y rock Los Pericos y Darío Blackdali, ex cantante de Kameleba.

De acuerdo con la información, tienen contemplado abrir las puertas de Peppers Club partir de las 6 p.m, para poder recibir a todos los fanáticos del buen reggae.

El evento «Mucha Experiencia» estará lleno de mucho ritmo toda la noche, contaremos con la participación del talento nacional, como: Selecta Herbalist, Tico Dread Selecta, Marvin Selector, Fuerza Dread y Ojo de buey.

“Este show viene cargado de mucha energía, los artistas que tenemos como invitados son de muy alta calidad, todo está preparado para que las personas que compren su entrada y lleguen a disfrutar de muy buena música tanto como nacional e internacional”, comentó Michael Guzmán, uno de los productores del evento.

“Sin Cadenas”, “Runaway” o “Con Vos”, “Orillas”, entre otros temas de estos dos artistas internacionales, serán parte de los éxitos que los fans podrán corear el día del evento.

Entradas

Las entradas para Mucha Experiencia Fest se venderán en 3 faces en https://publitickets.com/events/concierto-mucha-experiencia-fest, las cuales puedes adquirir conforme se vayan agotando o estén habilitadas. Además, el día del evento se venderán tickets en la boletería.

Los precios de estas 3 fases son los siguientes:

• Primera Fase ₡15.500

• Segunda Fase ₡21.000

• Tercera Fase ₡25.500

• VIP General ₡32.000

• Ultra Fan ₡36.000