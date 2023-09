Campos resaltó la mejoría ofensiva del Team

Redacción- El técnico florense Jeaustin Campos, dijo tras finalizar el juego ante los Toros del Norte resaltó que su equipo tuvo una mejoría en el ataque.

Campos, destacó la gran mejoría ofensiva que tuvieron sus jugadores ya que en la primera parte tuvieron entre siete u ocho ocasiones claras de gol.

Además, contó que a pesar de que solo pudieron anotar dos goles, el estratega salió satisfecho ya que tuvieron buenas llegadas y lograron liquidar el partido ante los norteños.

«Obviamente cuando tenés un equipo que el primer tiempo tiene siete u ocho ocasiones de gol, mejoramos en ese aspecto. En algunas situaciones más allá de la definición que no tuvimos en Cartago, eso me gustó mucho, tuvimos buenas llegadas y hay que liquidar los partidos. Me gustó que el equipo tuvo esa resiliencia al final. No es lo que uno quisiera de repente sufrir un poco, pero San Carlos tiene buenos jugadores», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, el timonel rojiamarillo recalcó que su equipo tuvo ganas y resiliencia para poder cerrar el juego y así sumar tres puntos importantes que los deja dentro de la zona de clasificación.

Por otra parte, cerró diciendo que no querían sufrir tanto en los últimos minutos del partido, pero San Carlos tiene buenos jugadores y al final lo importante para los florenses es seguir ganando.