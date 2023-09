Campos salió molesto por el golazo de chilena de Oscar Linton

Redacción- El timonel rojiamarillo Jeaustin Campos, salió molesto tras el empate ante Santos y ve injusto el 1-1 tras el golazo de chilena que recibieron.

Campos, comentó que no quieren quitar méritos a Guápiles, más bien les esta dando el reconocimiento que merecen, pero solo tuvieron una chance de gol y de ahí en fuera no llevaron peligro al marco de Lezcano.

Además, confesó que salvó el gol de chilena los santistas no hicieron nada, a pesar de que a ellos les anularon un gol injustificado.

«No quiero quitar méritos a Guápiles, más bien lo estoy alabando, pero si ves nos fueron metiendo a balón parado y estamos haciendo un partido correcto. Salvo ese gol que no es de este partido, de este campeonato, así lo dicen ustedes. No me parece justo este resultado, no sé si fue falta en ese tiro de esquina.

Manejamos el juego, la posición de pelota, en el segundo juego salieron un poco más y tuvimos 3-4 opciones en ataque, esta es una cancha complicada», afirmó Jeaustin Campos.

«No lo creo justo», sobre el empate en Guápiles pic.twitter.com/rZSq5bQPVV — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 17, 2023

Seguidamente, indicó que el Herediano manejó la tenencia del balón a lo largo del compromiso, sin embargo con eso no ganan los partidos.

Por otra parte, cerró diciendo que ellos tuvieron de tres a cuatro chances claras de gol y no pudieron definirlas y eso les pasa factura durante los tramos finales de los juegos.