Redacción- Julio Cascante disputó los 90 minutos en el empate de 2-2 entre el New England Revolution y el Austin FC.

El primer gol del juego, fue del Austin cuando Emiliano Rigoni sacó un remate algo desbalanceado y venció al arquero Edwards en 27 minutos del primer tiempo.

El empate del Revolution, llegó inmediatamente y es que al minuto 28 de la primera parte Tomás Chancalay aprovechó un gran centro para sacar un remate raso y vencer al arquero Stuver.

🩴🩴🩴🇦🇷🇦🇷🇦🇷 with his first for the club!#VamosNERevs pic.twitter.com/bovNq4gzO6

— New England Revolution (@NERevolution) September 3, 2023