Redacción- Bad Bunny regresó después de una prolongada ausencia y lanzó la canción Un Preview, la cual en menos de 12 horas ya ha alcanzado cerca de tres millones de visualizaciones en YouTube y está en el cuarto puesto de las tendencias musicales.

Este nuevo sencillo del cantante puertorriqueño tiene un significado especial, y a través de su canal de Whatsapp, Bad Bunny compartió con sus fanáticos algunos de los significados detrás de este lanzamiento.

Pasaron más de cuatro meses desde el lanzamiento de la última canción de Bad Bunny, Where She Goes, la cual fue publicada el 18 de mayo de 2023.

Ahora, el artista puertorriqueño vuelve con Un Preview, una canción que presenta sonidos y un dembow muy característicos del estilo de Conejo Malo, como también se le conoce, y con el que espera marcar el trayecto de lo que será su nueva apuesta musical para el siguiente año.