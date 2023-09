Redacción- Un total de 175 pasajeros, entre los que se encontraba un grupo de 83 migrantes, de un ferri que partió desde la isla de Lampedusa hacia el puerto de Porto Empedocle, en Sicilia, tuvieron que ser evacuados anoche por la Guardia Costera debido a un incendio en la sala de máquinas.

Los miembros de la tripulación y de seguridad, 55 pasajeros y los 83 migrantes que iban a ser traslados del centro de acogida de Lampedusa hacia Sicilia, fueron trasladados a un barco de la Guardia Costera que los condujo a Porto Empedocle.

La evacuación se decidió durante la noche para evitar que esperaran demasiado en el barco, y no por razones de seguridad, ya que en ningún momento hubo peligro para la seguridad de los pasajeros, según los medios italianos.

Italy’s coast guard rescued 177 people including 27 crew from a ferry that caught fire while traveling from the island of Lampedusa to Porto Empedocle in Sicily https://t.co/wg886NXveo pic.twitter.com/dmPn5ANujG

— Reuters (@Reuters) September 30, 2023