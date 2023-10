Al parecer Britney abortó al hijo de ambos por decisión de Justin Timberlake

Redacción- La revista People ha tenido acceso a varios fragmentos de The Woman in Me, el próximo libro de memorias de Britney Spears que llegará a las tiendas este 24 de octubre.

Entre los temas que la revista estadounidense ha adelantado de este libro se encuentra la relación entre Spears y Justin Timberlake, revelando que la pareja esperaba un hijo que Britney abortó.

La Princesa del Pop aseguró que, a pesar de ser una sorpresa, no se trataba de “una tragedia”, pues quería lo suficiente a Justin como para algún día tener una familia juntos.

Sin embargo, el músico y posteriormente actor, tuvo la última palabra. Por lo que ahora los fans de Spears se encuentran sumamente molestos con Timberlake, asegurando que es un narcisista que le provocó múltiples traumas a la cantante.

Britney Spears, ha sido una persona que durante toda su vida ha luchado por tener una voz, desde que sufría abusos de su padre y ahora aparentemente por parte de Justin.