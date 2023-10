Medidas causan preocupación en el sector Agro del país y están ocasionando

pérdidas económicas

Redacción- La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) externa la preocupación del sector agropecuario, agroindustrial, pesquero y acuícola que representa, ante las consecuencias derivadas de las decisiones del Gobierno de Costa Rica y del Gobierno de Honduras de requerir, en ambas vías, el visado consular a los ciudadanos de los dos países.

Tales medidas están impactando de forma negativa los negocios y las operaciones logísticas entre ambos países centroamericanos, por cuanto el libre tránsito ha sido perjudicado poniéndose además en riesgo a la producción nacional debido a las dificultades para exportar y al desabastecimiento de materias primas e insumos.

Entre las afectaciones que se han reportado hasta el momento sobresale el impacto sobre las exportaciones e importaciones de alimentos balanceados para animales, materias primas, coadyuvantes y minerales en las relaciones comerciales con Honduras, El Salvador y Guatemala, con pérdidas económicas por el momento estimadas en alrededor de $1.200.000.

«Si bien la seguridad nacional debe ser garantizada por las autoridades públicas y no es un tema de discusión, las medidas adoptadas por ambos países están ocasionando cuantiosas pérdidas para el sector, por lo que solicitamos de manera respetuosa a las autoridades del país acudir al diálogo con sus homólogos de Honduras y no dejar la relación comercial entre los países como una simple consecuencia secundaria que no tiene valor», indicó Rigoberto Vega Arias, Presidente de la CNAA.

Es necesario buscar la razonabilidad y la proporcionalidad en este tema, mediante un ejercicio de ponderación y equilibrio entre los fines perseguidos, las medidas adoptadas y las consecuencias de todo ello derivadas.