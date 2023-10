Juan Luis Pérez cuenta con la doble nacionalidad

Redacción- El defensor de Liga Deportiva Alajuelense Juan Luis Pérez, denunció insultos xenofóbicos en su contra en el juego ante Herediano por la semifinal de la Copa Centroamericana.

El zaguero comentó, que durante el calentamiento y el transcurso del juego le gritaron paisa y nica muerto de hambre, aunque él no le tomó mucha importancia ya que estaba enfocado en el compromiso.

Además, dijo que si le gustaría que se tome nota sobre los insultos ya que el fútbol es para divertirse y no para insultar a personas.

«Durante el calentamiento y en el transcurso del partido, me gritaban paisa, nica muerto de hambre, no le tomé mucha importancia porque estaba enfocado. Pero sí me gustaría que se tome nota. El fútbol es para divertirse y no para esas cosas tan feas. Uno no lo toma a mal, porque no me gusta ser polémico, pero si sería bueno que se quite todo eso.

Yo nací en Costa Rica estuve en el proceso para el Mundial y decidí representar a Nicaragua porque mi papá nació ahí y esto no es solo feo para mí, sino para muchos otros jugadores», afirmó Juan Luis Pérez.

🚨🚨 “Durante el calentamiento me gritaban paisa, nica muerto de hambre” 🦁Juan Luis Pérez denunció insultos xenófobos tras el juego ante Herediano pic.twitter.com/jM1PWeiYL7 — Deportes Monumental (@RadioMonumental) October 26, 2023

Seguidamente, Pérez añadió que aunque el nació acá en Costa Rica y tuvo un proceso para el mundial, él tomo la decisión de representar a Nicaragua ya que su papa es de ahí.

Por otra parte, Juan Luis Pérez cerró diciendo que es un sentimiento feo no solo para él, sino para todos los jugadores que lo viven como Orlando Galo.