Adultos mayores pasan años pagando deudas, y a veces no se alimentan bien.

Redacción-En una reciente investigación, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) adoptar acciones con el fin de que Costa Rica se logre dar un salto en la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

En específico, para quienes reciben una pensión, indistintamente del régimen, pues para la Defensoría es urgente que exista un porcentaje de esos ingresos que sea intocable. Con ello se procura que estos recursos sean resguardados a nivel legal para que las personas pensionadas puedan hacer frente a los gastos básicos requeridos en materia de alimentación, servicios públicos, entre otros.

A la Defensoría recibió denuncias de personas jubiladas a quienes se les continúa realizando deducciones a sus pensiones, principalmente de cuotas de créditos, a tal punto que, en algunos de los casos, el monto se ha visto comprometida en hasta un 91%, situación que atenta contra el objetivo de la pensión de cubrir las necesidades elementales de su manutención para una vida digna e independiente.

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), comunicó a la Defensoría, que adoptaría las recomendaciones emitidas, para lo cual instruyó a la Unidad de Asesoría Jurídica del CONAPAM, la preparación del proyecto de ley solicitado, el cual ya habría sido elaborado, de manera que, corresponde ahora proponerlo a la Presidencia de la República y coordinar su eventual presentación a la Asamblea Legislativa.

Igualmente CONAPAM comunicó que designó un equipo técnico conformado por la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional y la Unida de Asesoría Jurídica, todas instancias del CONAPAM, para iniciar un proceso de consulta, acercamiento, negociación y diagnóstico de la oferta bancaria de crédito para las personas adultas mayores, análisis del entorno y propuesta de medidas (administrativas o legales); culminando este proceso, procederá a una coordinación con la Presidencia de la República para instaurar las medidas correspondientes.

Debe recordarse que de acuerdo a estimaciones del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica y datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Costa Rica actualmente hay un poco más de medio millón de personas mayores de 65 años y para el 2035 alcanzaría la suma de 855.231 personas, es decir, el 14,9% de habitantes.

Además la Encuesta Financiera a Hogares 2022, publicada por el INEC en mayo 2023, señala como un 15.4% de las personas mayores de 65 años, recurren a préstamos con entidades no reguladas por SUGEF, ya que en su mayoría las iniciativas más inclusivas de acceso al crédito para la población adulta mayor, no son generadas por el sistema financiero formal.

Algunos testimonios de habitantes pensionados recabados por la Defensoría

I.R.M. “Tengo 76 años. Llevo varios años de estar pagando deudas, a veces no me alimento bien. Creo que con la cantidad de intereses que he pagado, la deuda ya debió haberse cancelado. Pero la deuda no baja y mis ahorros son siempre los mismos”.

I.M.P. “Tengo73 años. Tengo graves problemas de liquidez por préstamos que obtuve para ayudar a mis hijos. Tomo medicamentos que no me da la CCSS y son caros”.