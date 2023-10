El segundo artista confirmado para este festival es el colombiano Ryan Castro

Redacción-La segunda edición del “Urban Fest” dedicado a todos los “bandoleros” tendrá como gran protagonista al cantante puertorriqueño Don Omar, quien regresa a Costa Rica después de más de 10 años de no cantar en suelo tico.

El segundo artista confirmado para este festival es el colombiano Ryan Castro y en los próximos días se darán a conocer los nombres de los demás invitados especiales.

Este evento permitirá el ingreso de menores de edad quienes podrán ubicarse únicamente en las zonas de Gradería Norte y Sur acompañados de un adulto.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 6 de octubre a las 10 a.m. a través del sitio www.publitickets.com y se realizará en dos etapas:

• 1 Preventa con 20% de descuento para todo público hasta el 6 de noviembre o hasta agotar existencias.

• 2 Venta general al público a partir del 7 de noviembre con precios regulares.

Arceyud Producciones también tendrá habilitado un punto físico para la venta de entradas en Mall Oxígeno frente a “Infinity Gaming Center” desde este viernes 6 de octubre hasta el domingo 8 en horario regular del centro comercial.

Estas son las localidades a la venta y sus precios:

Otros conciertos

Ya está todo listo para que Silvestre Dangong, el artista colombiano más influyente del género del Vallenato, se presente por primera vez en nuestro país el próximo domingo 8 de octubre en Parque Viva.

Los Ángeles Azules es uno de los grupos favoritos de los costarricenses, por esta razón la agrupación mexicana se presentará por octava vez en nuestro país.

Por otro lado, los amantes de la cumbia podrán disfrutar de su música el próximo sábado 18 de noviembre en Parque Viva, en un concierto de reprogramación debido a la cancelación de Expo San Carlos en abril anterior.

Los Ángeles Azules compartirán escenario con la talentosa cantante colombiana Paola Jara.

Si tu estado civil es “Ingobernable”, Arceyut Producciones trae un evento apto para esta comunidad femenina. Se trata del reconocido conferencista internacional especializado en relaciones humanas y calidad de vida, Jorge Lozano.

Y por último el dúo australiano Air Supply regresa a Costa Rica. Su concierto será el sábado 27 de abril del 2024, en Parque Viva, donde presentarán todos sus éxitos, incluidos temas como Lost in Love, Every Woman in the World y All Out of Love y Making Love Out Of Nothing At All.