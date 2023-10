Redacción- El futbolista belga, Eden Hazard, anunció la mañana de este martes que se retira del fútbol.

El extremo, que estaba sin equipo desde que abandonó el Real Madrid este verano, cuelga las botas a los 32 años en una emotiva carta donde agradece el apoyo a los aficionados y a todos los clubes en los que ha estado durante su carrera deportiva.

«Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí en muchos campos de todo el mundo», dice en el anuncio.

Hazard sorprendió a todos en la mañana de este martes al anunciar su retirada del fútbol unos meses después de rescindir su contrato que le unía con el Real Madrid hasta 2024. Hazard quiso hacer un resumen de su carrera y explicar los motivos de su adiós al fútbol en un emotivo comunicado en el que dejó claro que «hay que saber escucharse» y que esta era el momento de decir basta.